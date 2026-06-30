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Juiz do Piauí é afastado por favorecer suspeitos de ligação com o PCC

Segundo o CNJ, Valdemir Ferreira Santos é acusado de 'direcionamento judicial' para beneficiar investigados pela Operação Carbono Oculto

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h28 | Atualizado em 30 jun 2026, 14h24
Homem branco de cabelo curto e terno azul escuro com gravata azul, segurando um microfone preto, falando em um evento com bandeiras ao fundo e a inscrição Ministério Público na parede
O juiz estadual Valdemir Ferreira Santos, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) (TJPI/Divulgação)
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O juiz estadual Valdemir Ferreira Santos, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), foi afastado do cargo sob suspeita de beneficiar judicialmente suspeitos de envolvimento com o PCC. A medida foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira, 30.

Segundo a Corregedoria do CNJ, Valdemir Santos é suspeito de “direcionamento judicial” em favor de alvos da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa no setor de combustíveis. Desde 2019, o magistrado atua na Central de Inquéritos de Teresina.

As práticas que levantaram suspeitas contra o juiz incluem o trancamento de um inquérito relacionado à operação, a cassação de medidas cautelares que já haviam sido confirmadas pelo TJPI e a retirada de provas dos autos de uma ação penal que tramitava em outra unidade da Justiça.

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Um dos casos suspeitos ocorreu em abril deste ano, quando Santos anulou um inquérito contra donos de uma rede de postos de combustível no Piauí por suposta lavagem de dinheiro para o PCC. Na época, o juiz justificou o arquivamento com base em uma decisão emitida por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que restringiu o uso de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebidos pelo Ministério Público sem autorização da Justiça.

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A investigação arquivada por Santos foi um desdobramento da Operação Carbono Oculto, deflagrada em São Paulo em agosto de 2025, que revelou uma ampla rede de ligações entre o PCC, fintechs e o setor de combustíveis. Em março deste ano, o Ministério Público do Piauí denunciou doze investigados no estado por fraude, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis vendidos ao público — os principais alvos no Piauí foram os empresários Haran Santhiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Sousa, proprietários da rede de postos HD.

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