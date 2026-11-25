O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná investiga o juiz Julio Cezar Vicentini pela suspeita de que ele teria realizado encontros sexuais dentro do seu gabinete, em horário de trabalho. O magistrado foi afastado em novembro de 2025 e responde a um processo administrativo disciplinar (PAD).

Há relatos de que Vicentini teria colocado um colchonete em seu gabinete e que uma peça de roupa íntima teria sido encontrada pelos servidores. Ao final do dia, o magistrado trancaria a sua sala para manter relações sexuais, ouvidas pelos demais trabalhadores do fórum — hábito que se repetia diariamente.

O PAD pode aplicar a Vicentini as punições previstas na Lei Orgânica da Magistratura — advertência, suspensão e até a demissão. Uma das penalidades, a aposentadoria compulsória, caiu este ano por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Até então, um juiz, desembargador ou ministro podia ser aposentado e continuar recebendo salário normalmente, mesmo que fosse provado que ele cometeu alguma ilegalidade.

Juiz desde 2014, Vicentini atuou nas cidades de Laranjeiras do Sul, Ribeirão do Pinhal e Ibaiti, todas no interior do Paraná. Em dezembro de 2024, ele recebeu uma homenagem e o título de cidadão honorário de Ibaiti.

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Durante o afastamento, Vicentini tem direito de continuar recebendo normalmente seus salários. Segundo o Portal da Transparência do TJPR, ele recebe uma remuneração bruta de R$ 37. 765,55 — que, no último holerite, beirou trinta mil reais com os descontos legais. Ele consta sem lotação, ou seja, não está ligado a nenhuma vara ou comarca nesse período de afastamento.

“O juiz ficará afastado do cargo enquanto o Tribunal entender necessário até o julgamento definitivo do PAD”, disse em nota o TJPR. A investigação deve durar até 120 dias, mas pode ser prorrogada. Ela ainda não foi concluída.

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A reportagem entrou em contato com a defesa de Vicentini, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço está aberto para manifestação.