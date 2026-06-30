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Brasil

Judiciário e Executivo vão lançar plano para incentivar esporte em prisões

Iniciativa do CNJ e dos ministérios da Justiça e do Esporte também terá estímulo à produção de materiais esportivos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h06
Ferramenta do CNJ moderniza a gestão de medidas socioeducativas
Fachada da sede do CNJ (Ana Araújo/CNJ/Divulgação)
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O presidente do CNJ, Edson Fachin, e os ministros da Justiça e do Esporte, Wellington Silva e Paulo Henrique Cordeiro, assinam na tarde desta quarta-feira um acordo para incentivar o esporte e a produção de materiais esportivos em unidades prisionais.

Um levantamento revelou que, entre mil unidades, em apenas 53,7% existe a prática de esporte. A pesquisa será divulgada durante a cerimônia, que ocorre no CNJ.

Um dos objetivos do acordo é a construção de uma Política Nacional de Esporte no Sistema Prisional para incentivar a reintegração social e a redução da reincidência.

Durante o evento o Ministério do Esporte também vai anunciar repasse de 21 milhões de reais para 14 unidades da federação produzirem uniformes e materiais esportivos que serão doados para projetos sociais.

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Os estados contemplados são São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Piauí, Ceará e Paraná, além do Distrito Federal.

Foram selecionados estados que já tinham estrutura de confecção têxtil em suas unidades prisionais, permitindo um aumento dessa produção.

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As iniciativas fazem parte do Pena Justa, plano determinado pelo STF para enfrentar a situação inconstitucional das prisões brasileiras. O plano é coordenado pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça e tem uma versão nacional e 27 versões estaduais, com mais de 300 metas a serem cumpridas por dezenas de instituições até 2027.

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