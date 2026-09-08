Jovens lideram busca por candidatura fora da polarização entre Lula e Flávio, aponta pesquisa

O desejo por uma alternativa política que se distancie dos dois principais polos da política nacional é expressivo entre o eleitorado jovem. A nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, mostra que, enquanto 23% dos brasileiros afirmam preferir um candidato que não seja apoiado nem pelo presidente Lula, nem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esse percentual dispara para 35% entre os jovens de 16 a 24 anos, tornando a “terceira via” a opção majoritária isolada nessa faixa etária.

• De 16 a 24 anos: é a única faixa etária em que a busca por um candidato independente de Lula e de Bolsonaro lidera as preferências, somando 35%. Na sequência, 33% preferem a reeleição do presidente Lula e 30% optam por Flávio Bolsonaro ou outro nome indicado pela família Bolsonaro. Votos brancos, nulos ou “nenhum” somam 1% e 1% não souberam responder.

• De 25 a 40 anos: o desejo por um nome alternativo chega a 28%, ficando atrás da preferência por um indicado da família Bolsonaro (39%) e das intenções em Lula (30%).

• De 41 a 59 anos: a busca por candidaturas fora da polarização recua para 22%, enquanto Lula lidera com 42% e o candidato bolsonarista registra 34%.

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• Mais de 60 anos: é o grupo mais resistente a nomes alternativos, onde apenas 13% desejam uma opção fora dos dois polos. Lula lidera no segmento com 45%, seguido pelo nome apoiado por Bolsonaro com 31% (3% nenhum/branco/nulo e 7% NS/NR).

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.002 pessoas entre os dias 04 e 07 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.