Jovens infratores se rebelam em centro socioeducativo no Rio de Janeiro

Um grupo de jovens infratores iniciou uma rebelião no Centro Socioeducativo Dom Bosco, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, neste sábado, 18. O tumulto começou por volta do meio-dia, horário em que os internos saem das celas para almoçar.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que administra o Dom Bosco, não soube afirmar o número exato de internos na unidade, mas há estimativa que sejam cerca de 270.

De acordo com a área de comunicação do Degase, a direção da unidade negociou o fim da rebelião com os adolescentes, mas não soube informar as causas da ação. Uma das hipóteses apuradas por VEJA, porém, é a suspensão das visitas em vigor há um mês, medida adotada para a contenção do novo coronavírus, o que ocorreu também nos presídios de vários estados do país. Não existem casos da doença registrados em nenhuma das nove unidades socioeducativas do estado, afirmou a comunicação do Degase.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para dar apoio à negociação. Os jovens subiram no telhado de um dos prédios e provocaram focos de incêndio. Por volta das 14h45, a polícia entrou na unidade e, aparentemente, controlou o motim.