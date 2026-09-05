Jovem que foi receber rescisão de R$ 6 mil do trabalho aparece morto em SP

O corpo de um jovem de 22 anos, identificado como Bruno, foi encontrado baleado em um matagal na grande São Paulo, próximo à cidade de Guarulhos, onde morava, depois de quatro dias desaparecido.

A última vez em que foi visto, há uma semana, Bruno havia saído de casa para receber a rescisão de seu trabalho, no valor de 6.000 reais e que foi paga em espécie.

A família chegou ao corpo e confirmou a morte de Bruno depois de ver uma publicação nas redes sociais de moradores falando que haviam encontrado um corpo na região, de acordo com informações do portal R7. O jovem tinha dois empregos, e tinha acabado de ser demitido de um deles, uma fábrica, de onde estava recebendo os pagamentos pelo desligamento.

O corpo foi encontrado com sinais de traumatismo craniano e hemorragia interna causada pelos disparos, e, por conta dos ferimentos e o local ermo, é investigado pela Polícia Civil como execução que pode estar ligada ao crime organizado.