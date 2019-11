Jovem invade escola em MG e fere dois estudantes a tiros

Um adolescente invadiu um colégio estadual na cidade de Caraí (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta-feira, 7, e baleou dois estudantes. Os tiros ocorreram por volta das 8h. Não há informações sobre os nomes e idades dos feridos e do atirador.

Segundo disse a VEJA o prefeito de Caraí, Heber Gomes Neiva, o Vavá, o atirador entrou na Escola Estadual Orlando Tavares portando uma garrucha e um facão e chegou a apontar a arma em direção ao diretor da escola e a um professor. Ainda conforme o relato do prefeito, os dois correram e o jovem passou a mirar alunos em um corredor. Um deles foi atingido por um tiro na mão e o outro, no pescoço. Os dois foram levados a um hospital na cidade vizinha de Padre Paraíso (MG).

O autor dos disparos foi contido ainda dentro do colégio e preso pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, dois menores foram apreendidos e a perícia está no local dos tiros.

De acordo com o prefeito de Caraí, o autor dos disparos foi descrito pela direção da escola como “de bom relacionamento com os colegas e uma pessoa educada”.

A Escola Estadual Orlando Tavares atende a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A unidade fica no distrito Ponto do Marambaia, a 60 quilômetros do centro de Caraí, que tem cerca de 23.000 habitantes e fica a 540 quilômetros de Belo Horizonte.