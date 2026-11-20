Uma jovem de 18 anos foi levada de helicóptero a um hospital após se afogar na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 20, feriado do dia da Consciência Negra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 6h16, na altura do Posto 12.

Em nota, a corporação informou que militares do 2º Grupamento Marítimo (2º GMAR – Barra da Tijuca), com o apoio de uma aeronave, realizaram o resgate da vítima, que teve uma parada cardiorrespiratória e passou por manobras de reanimação. Ela foi encaminhada a uma ambulância e transportada para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.