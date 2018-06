Jovem é atacado por tubarão em Jaboatão dos Guararapes

Um jovem de 18 anos foi atacado por um tubarão em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife. O incidente ocorreu no final da tarde deste domingo, na praia de Piedade. As informações são do Jornal do Commercio.

José Ernesto Ferreira da Silva estava com o irmão e com amigos na praia, quando resolveu entrar no mar. Ele foi alertado pelos bombeiros para retornar à área rasa, pelo risco de ataques. Logo em seguida, o rapaz teve a perna esquerda mordida pelo tubarão.

Silva recebeu os primeiros socorros na areia e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no centro de Recife. Segundo as primeiras informações, o estado dele seria grave.

Trata-se do segundo caso de ataque de tubarão na mesma região em menos de dois meses. No dia 15 de abril, um homem de 34 anos foi mordido e teve a perna direita e parte do braço direito amputados.