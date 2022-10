Jornalista que gravou Carla Zambelli com arma diz sofrer ameaças

Atualizado em 30 out 2022, 12h35 - Publicado em 30 out 2022, 12h32

“Estou temendo que algo possa ocorrer, por causa desse momento de polarização. Me sinto muito ameaçado pelos assessores da Carla Zambelli”, disse o repórter Vinícius Costa, que filmou a deputada federal Carla Zambelli (PL) apontando a arma para um homem nas ruas de São Paulo. O jornalista pediu que as pessoas divulguem suas imagens com os créditos devidos, já que vê nisso uma estratégia para se defender das supostas ameaças que está recebendo. Os assessores da deputada Carla Zambelli estão em busca de conseguir informações pessoais dele e, com essa atitude, ele se sente ameaçado, revelou.

O vídeo feito pelo profissional mostra Carla Zambelli, fiel escudeira de Jair Bolsonaro (PL), empunhando uma pistola e andando em uma rua de São Paulo, atrás de um homem. O motivo teria sido uma discussão causada por divergências políticas. A deputada afirma que foi agredida pelo homem, o que não é possível ser confirmado através das imagens divulgadas.

URGENTE! Carla Zambelli sacou e apontou uma arma no meio da rua em SP. Segundo informações, ela discutiu com petistas e sacou a arma para eles. BOLSONARISMO MATA! pic.twitter.com/iqR2oDN2x8 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) October 29, 2022

EU FILMEI A CARLA ZAMBELLI HOJE Recado importante, por favor ajudem a divulgar. Estou realmente com medo de ter divulgado este vídeo da deputada Carla Zambelli. Os assessores da deputada me filmaram, tiraram fotos e tentaram pegar meu telefone e já estou sofrendo ameaças. pic.twitter.com/XwqAdDtdeh — Vinícius Costa (@vinicostamart) October 30, 2022