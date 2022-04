Jornalista da TV Globo é extubado e está consciente, após ser esfaqueado

O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, foi extubado na noite de sexta-feira, 16, está consciente e interagindo com familiares, após ser levado a um hospital de Brasília em estado grave na quinta. Vítima de um latrocínio, ele foi esfaqueado cerca de dez vezes quando chegava em casa, no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal.

Gabriel continua sendo monitorado pelos médicos e não há previsão de alta. Ele chegou a trocar algumas com familiares e amigos que o visitaram, e também se comunica através de gestos. Os médicos pedem, por enquanto, que ele evite esse tipo de esforço devido aos ferimentos.

Prisão de suspeitos

Nesta sexta, a polícia do Distrito Federal prendeu dois suspeitos do ataque. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro. Um dos suspeitos é menor de idade e o outro tem 19 anos.

A polícia trabalha com a hipótese de uma tentativa de roubo, mas ainda não descarta outras razões. A carteira de Gabriel foi localizada no local do crime. O celular estava desaparecido, mas foi encontrado por um morador da região, na manhã desta sexta, e entregue à polícia. O jornalista foi ferido na região do abdômen, braços, pescoço e pernas.