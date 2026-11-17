A jornalista Beatriz Castro celebrou ter recebido alta nesta terça-feira, 17, após ter se submetido a uma cirurgia para retirar um tumor na mama. Diagnosticada com câncer em outubro, a repórter especial da TV Globo em Pernambuco comemorou o sucesso do procedimento no mesmo dia em que completa 66 anos de idade e destacou a importância do diagnóstico precoce para o processo de cura.

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“Hoje, dia do meu aniversário, vou voltar para casa mais agradecida do que nunca pelo carinho da família, dos amigos, das profissionais que me atenderam e toda a equipe médica. Estou pronta para mais um ano”, afirmou Beatriz. “Os exames de rotina me incluíram nesta estatística, mas aprendi que a descoberta precoce é sinônimo de cura. Uma cirurgia tirou do meu corpo aquele pedacinho que não me pertencia. Meu Anjo da Guarda é um cara legal. Me salvou a tempo de uma complicação maior”, explicou.

Diversos nomes de destaque da televisão prestaram suas homenagens a Beatriz. “Que bom saber que você já está bem e cheia de motivos para comemorar esse novo ciclo”, disse Fátima Bernardes. Já Sandra Annenberg mandou congratulações: “Querida, muita saúde para você”. Kleber Mendonça Filho, por sua vez, destacou a relevância da declaração: “Belo post, Beatriz. Esse é um tema muito forte para mim. Fique boa logo. Um grande abraço”.

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