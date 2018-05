Jornalista Alberto Dines morre aos 86 anos em São Paulo

O jornalista Alberto Dines morreu aos 86 anos nesta terça-feira em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Observatório da Imprensa, que fundou em 1996.

Ele estava internado há dez dias no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, Zona Sul da capital. O hospital informou que o falecimento ocorreu às 7h15, sem revelar o motivo.

“Estamos preparando uma edição especial sobre o legado do Mestre Dines a ser publicada em breve”, diz a nota do Observatório da Imprensa.

Alberto Dines começou sua carreira em 1952 na revista A Cena Muda, como crítico de cinema. Passou também pelas revistas Visão e Manchete até assumir, em 1959, a direção do caderno de cultura do jornal Última Hora.

Em 1962, jornalista assumiu a função de editor-chefe do Jornal do Brasil, onde permaneceu por doze anos até ser demitido — ele voltou à publicação em 1998, com uma coluna semanal de crítica jornalística.

Nos Estados Unidos, foi professor da Universidade de Columbia entre 1974 e 1975. Retornou ao país para assumir a chefia da Folha de S.Paulo no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1980.

Em seguida, Dines assumiu o cargo de secretário-editorial da editora Abril, em São Paulo, onde participou da criação de revistas como a Exame e coordenou o Curso Abril de Jornalismo.

Observatório da Imprensa

Ainda nos primórdios da internet comercial no Brasil, o Observatório da Imprensa foi lançado por Dines em abril de 1996. O site, dedicado à análise e crítica de mídia foi uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e um projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas.

Em maio de 1998 estreou como um programa semanal de TV, apresentado pelo próprio Dines e exibido pelas emissoras públicas TV Cultura e TV Brasil. Permaneceu no ar até fevereiro de 2016.