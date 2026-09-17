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Jorginho Mello lidera por mais de 30 pontos em Santa Catarina, indica Real Time Big Data

Levantamento indica chance de reeleição do governador já no primeiro turno; bolsonarismo é favorito para as duas vagas no Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 08h50
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) (Bruno Collaço/Alesc/Divulgação)
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Jorginho Mello lidera por mais de 30 pontos em Santa Catarina, indica Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), caminha para a reeleição já no primeiro turno nas eleições de 2026. A menos de vinte dias da votação, o bolsonarista lidera em todos os cenários e tem até 34 pontos de vantagem sobre os demais candidatos, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quinta-feira, 17.

No primeiro turno, Jorginho Mello tem 49% das intenções de voto. O governador é seguido pelo ex-deputado federal João Rodrigues (PSD), que tem 15% do eleitorado, e pelo ex-deputado estadual Gelson Merísio (PSB), com 8%.

Os demais candidatos empatam tecnicamente na quarta posição da pesquisa. Marcelo Brigadeiro (Missão) aparece com 2% do eleitorado e Marcus Sodré (PSTU) tem 1%, enquanto Bruno Pedreiro (PCO), Laís Chaud (UP) e Ralf Zimmer (PRD) somam, juntos, 1% do eleitorado.

Governador — Santa Catarina — 1º turno

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  • Jorginho Mello (PL): 49%
  • João Rodrigues (PSD): 15%
  • Gelson Merísio (PSB): 8%
  • Marcelo Brigadeiro (Missão): 2%
  • Professor Marcus Sodré (PSTU): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 13%

No segundo turno, Jorginho Mello venceria João Rodrigues por 57% a 26% dos votos, e o governador derrotaria Gelson Merísio por 66% a 18% do eleitorado catarinense.

Governador — Santa Catarina — 2º turno (cenário 1)

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  • Jorginho Mello (PL): 57%
  • João Rodrigues (PSD): 26%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 9%

Governador — Santa Catarina — 2º turno (cenário 2)

  • Jorginho Mello (PL): 66%
  • Gelson Merísio (PSB): 18%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 7%
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Já na corrida ao Senado por Santa Catarina, empatam na liderança três nomes ligados ao bolsonarismo: a deputada federal Caroline de Toni (PL), o senador Esperidião Amin (PP) e o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL).

Senador — Santa Catarina

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  • Carol de Toni (PL): 24%
  • Esperidião Amin (PP): 20%
  • Carlos Bolsonaro (PL): 20%
  • Décio Lima (PT): 11%
  • Afrânio Boppré (PSol): 10%
  • Lunelli (MDB): 4%
  • Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão): 2%
  • Carol (PCO): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Santa Catarina entre os dias 12 e 16 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SC-00866/2026.

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