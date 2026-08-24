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Jordy pede ao TRE que barre candidatura de Paes e investigue uso da Prefeitura por supostas ligações com crime

Ação sustenta que aliados políticos de Paes investigados por supostas relações com organizações criminosas teriam ocupado cargos públicos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h30
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), no plenário da Câmara, em dezembro de 2023
O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), no plenário da Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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Jordy pede ao TRE que barre candidatura de Paes e investigue uso da Prefeitura por supostas ligações com crime Priorizar nos meus resultados Google

O deputado federal e candidato ao Senado Carlos Jordy (PL-RJ) pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) o indeferimento do registro da candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao governo do estado.

A ação sustenta que aliados políticos de Paes investigados por supostas relações com organizações criminosas teriam ocupado cargos públicos, participado de articulações políticas e mantido interlocução com a Prefeitura do Rio.

A principal tese da impugnação é de que esses episódios não seriam isolados, mas revelariam uma dinâmica recorrente: pessoas com influência eleitoral em territórios dominados por grupos armados apareceriam simultaneamente como aliados políticos, ocupantes ou indicados para cargos públicos, intermediários de obras e integrantes de redes partidárias ligadas a Paes.

Jordy cita conexão entre “a estrutura criminosa, seus operadores políticos e o uso da máquina pública com finalidade eleitoreira”.

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Além de pedir o indeferimento da candidatura, Jordy quer que o TRE aprofunde a apuração e determine a apresentação de e-mails institucionais, agendas, mensagens funcionais, documentos de nomeações, processos administrativos e registros de reuniões da Prefeitura, além do compartilhamento de investigações conduzidas por outros órgãos.

 

 

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