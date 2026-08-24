Jordy pede ao TRE que barre candidatura de Paes e investigue uso da Prefeitura por supostas ligações com crime

O deputado federal e candidato ao Senado Carlos Jordy (PL-RJ) pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) o indeferimento do registro da candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao governo do estado.

A ação sustenta que aliados políticos de Paes investigados por supostas relações com organizações criminosas teriam ocupado cargos públicos, participado de articulações políticas e mantido interlocução com a Prefeitura do Rio.

A principal tese da impugnação é de que esses episódios não seriam isolados, mas revelariam uma dinâmica recorrente: pessoas com influência eleitoral em territórios dominados por grupos armados apareceriam simultaneamente como aliados políticos, ocupantes ou indicados para cargos públicos, intermediários de obras e integrantes de redes partidárias ligadas a Paes.

Jordy cita conexão entre “a estrutura criminosa, seus operadores políticos e o uso da máquina pública com finalidade eleitoreira”.

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Além de pedir o indeferimento da candidatura, Jordy quer que o TRE aprofunde a apuração e determine a apresentação de e-mails institucionais, agendas, mensagens funcionais, documentos de nomeações, processos administrativos e registros de reuniões da Prefeitura, além do compartilhamento de investigações conduzidas por outros órgãos.