Joice Hasselmann tem levado ao pé da letra a missão de recuperar as curvas que perdeu após emagrecer mais de 20 quilos. Em mais um registro da rotina fitness, a ex-deputada mostrou um treino intenso focado nos glúteos e revelou o peso impressionante utilizado nos exercícios, com cargas que chegam a 400 quilos.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Joice aparece executando uma sequência de exercícios de força e hipertrofia voltados para o aumento do volume muscular na região. “Meu treinão de glúteos… Alonga e chama o guincho para te levar para casa. É para fazer qualquer bumbum pular na nuca”, brincou na legenda da publicação.

O que aconteceu com Joice Hasselmann?

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A ex-parlamentar tem se dedicado aos treinos na academia como um estratégia para reconstruir massa muscular após a expressiva perda de peso. Aos 48 anos, Joice vem documentando o processo com frequência e não esconde o objetivo de recuperar o “bundão” que, segundo ela, sempre foi uma de suas marcas registradas.

A transformação física de Joice tem sido resultado de uma combinação de musculação pesada, disciplina alimentar e acompanhamento constante. Nas últimas semanas, ela tem compartilhado diferentes etapas da jornada, exibindo a evolução do corpo, incluindo a “barriga tanquinho”, e o foco na definição muscular. “É muito bom influenciar pessoas a buscarem ser suas melhores versões”, disse.

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