Jogador da seleção atende pedido de professora da comunidade onde cresceu

Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira, mandou uma mensagem de carinho para escolas de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. O vídeo foi feito após uma mobilização iniciada pela professora Tatiane Fonseca, que dá aula na região do Vale do Carangola, mesma comunidade em que o jogador estudava anos atrás.

“Olá, todas as escolas de Petrópolis. Aqui é o Luiz Henrique, jogador do Zenit e da seleção brasileira. Estou passando para agradecer todo o carinho que estão tendo comigo na Copa do Mundo. Só passando para mandar um abraço, vocês estão sempre no meu coração”, disse no vídeo.

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Tatiane contou à coluna GENTE que teve a ideia de fazer o pedido ao descobrir que Luiz Henrique era petropolitano. Na época, ela dava aula no C.E.I. Carangola e trabalhava com os alunos temas ligados à Copa do Mundo, como identidade e regras do jogo. Segundo a professora, o vídeo em que ela pedia uma mensagem ao jogador começou a circular nas redes sociais e chegou a pessoas próximas da família do atleta.

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“Recebi mais de dez comentários de pessoas dizendo: ‘Ah, Tati, conheço a mãe do Luiz Henrique, conheço a tia, conheço um primo, conheço um irmão’”, disse. A intenção de Tatiane era usar a trajetória do jogador como referência para os alunos. “Queria saber mais da história dele, justamente para contar para as crianças. Alguém que veio de uma escola pública como eles, do mesmo bairro”, afirmou. A mensagem foi publicada no Instagram da prefeitura de Petrópolis.

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