Joesley Batista terá novo filho com Ticiana Villas Boas

O empresário Joesley Batista, um dos controladores da holding J&F e da JBS, será pai novamente. A sua mulher, a jornalista e ex-apresentadora de TV Ticiana Villas Boas, está grávida de três meses. A notícia foi dada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada neste sábado por fontes próximas ao casal.

Joesley e Ticiana se casaram em 2012 e já possuem um filho, também chamado Joesley, que nasceu em 2015. O empresário tem outros três filhos do primeiro casamento.

O empresário esteve preso entre setembro de 2017 e março passado, pela acusação de ter cometido o crime de uso de informação privilegiada para operar no mercado financeiro. Ele também é réu pelo crime de corrupção ativa: é acusado de ter oferecido vantagens indevidas a Marcelo Miller, ex-integrante do grupo de trabalho da Operação Lava Jato, a fim de defender os interesses empresariais da J&F. Ele nega as acusações.

Joesley ainda aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a validade ou não do seu acordo de delação premiada acertado com a Procuradoria Geral da República. A procuradora-geral, Raquel Dodge, decidiu pela rescisão do acordo.

Depois que foi solto, Joesley voltou a morar em sua residência em São Paulo. Ele está afastado, em tese, das atividades na JBS por ordem judicial.