João Fonseca volta às quadras hoje: horário e onde assistir ao jogo pela Copa Davis

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João Fonseca retorna às quadras pela Copa Davis para representar o Brasil contra a Suíça. Após recuperação de lesão, o jovem tenista enfrenta Dominic Stricker nesta sexta, às 15h, com transmissão da CazéTV. O confronto em casa vale vaga nas qualificatórias do Grupo Mundial de 2027 e terá também duelo com Wawrinka.

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João Fonseca volta às quadras nesta sexta-feira, 18, representando o tênis brasileiro. Recuperado do problema abdominal que o tirou do US Open, o número 29 do ranking mundial abre o confronto entre Brasil e Suíça pela Copa Davis contra Dominic Stricker. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. A série é válida pelo Grupo Mundial I da Copa Davis e vale ao vencedor uma vaga nas qualificatórias do Grupo Mundial de 2027. Brasil e Suíça disputam uma série de até cinco partidas entre esta sexta-feira e sábado, 19.

A primeira missão será contra Dominic Stricker, número 2 da equipe suíça. Os dois nunca se enfrentaram no circuito profissional. Fonseca classificou o adversário como um jogador completo e lembrou que o suíço já figurou no top 100 e conseguiu resultados importantes ao longo da carreira.

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O compromisso desta sexta também funciona como preparação para uma atração ainda maior no sábado. Fonseca enfrentará Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e vencedor de três torneios de Grand Slam. O suíço, de 41 anos, disputa sua temporada de despedida do circuito profissional. Será o primeiro encontro entre os dois.

Depois da partida de Fonseca contra Stricker, Gustavo Heide enfrenta Wawrinka no segundo jogo desta sexta. No sábado, a programação começa às 14h, com as duplas, antes dos confrontos de simples reversos.

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Portanto, o jovem carioca volta a competir depois de semanas marcadas pela recuperação física e já encara um duelo importante valendo o primeiro ponto do confronto para o Brasil.

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João Fonseca x Dominic Stricker (Copa Davis):

Data: sexta-feira, 18 de setembro de 2026



Horário: 15h (de Brasília)



Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro



Onde assistir: CazéTV



Competição: Copa Davis — Grupo Mundial I