JHC e Renan Filho chegam ao fim da campanha empatados, mostra Paraná Pesquisas
Levantamento foi realizado em 52 municípios alagoanos entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro
O instituto Paraná Pesquisas divulgou os últimos resultados para disputa do governo do estado de Alagoas nas eleições 2026. De acordo com o cenário com votos válidos, JHC (PSDB) e Renan Filho (MDB) estão empatados em uma disputa acirrada pelo Poder Executivo local. Os dados são:
JHC (PSDB): 50,2%; Renan Filho (MDB): 48,7%; Lenilda Luna (UP): 0,7%; Marcio Jambo (Democrata): 0,4%
Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.400 eleitores em 52 municípios alagoanos, segundo o Paraná Pesquisas. Tal amostra representativa do Estado de Alagoas atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas ocorreram entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro.