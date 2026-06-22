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Jaques Wagner corre risco de não renovar o seu mandato? Veja o que diz última pesquisa

Ex-governador e líder de Lula no Senado foi alvo de operação da PF por suspeita de ter recebido propina do Banco Master em troca de apoio parlamentar

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h29 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h29
Jaques Wagner
Jaques Wagner: líder de Lula no Senado está na mira da PF por conta o Banco Master (José Cruz/Agência Brasil)
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Jaques Wagner corre risco de não renovar o seu mandato? Veja o que diz última pesquisa Priorize VEJA no Google

O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), foi alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada e é investigado por possível recebimento de propina do Banco Master em troca de apoio parlamentar. Candidato à reeleição ao cargo, que ocupa desde 2019, o petista tem, segundo as pesquisas, boas chances de renovar o seu mandato, mas tudo poderá depender do andamento das apurações e dos desdobramentos políticos do caso.

Um risco para Wagner é que o seu envolvimento no caso complique não só a sua tentativa de reeleição, mas também as pretensões do ex-ministro Rui Costa (PT), que também tenta se eleger senador, e do governador Jerônimo Rodrigues, que disputa a reeleição.

O último levantamento feito na Bahia, pelo instituto Paraná Pesquisas, e divulgado no dia 13 de maio, apontava que Wagner só ficava atrás do seu companheiro de chapa, Rui Costa, na corrida ao Senado, mas enfrenta candidatos competitivos, como o também senador Angelo Coronel (Republicanos) e o ex-ministro João Roma (PL) — veja quadro abaixo.

Siga
  • Rui Costa (PT): 48,8%
  • Jaques Wagner (PT): 40,6%
  • João Roma (PL): 24,8%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 23,2%
  • Delliana Ribeiro (PSOL): 5,7%
  • Nenhum/branco/nulo: 14,1%
  • Não sabe/não opinou: 7,7%
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Apesar da larga vantagem para seus oponentes, com mais de quinze pontos percentuais de diferença, o fato de a investigação da PF colocar o PT no escândalo pode ser explorado pelos seus oponentes na corrida ao Congresso.

O terceiro colocado, João Roma, ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, é o principal nome da direita no estado e o único a defender o legado bolsonarista. Logo após a PF ir a endereços de Wagner, tanto o PL nacional quanto Roma criticaram a gestão petista na Bahia e pediram que as investigações sejam rigorosas. Até o momento, no entanto, Roma não explorou muito mais, e politicamente, a história do adversário.

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O outro nome da oposição é o senador Angelo Coronel, que também tenta a reeleição, assim como Wagner, e foi retirado da aliança antiga que o então partido seu, o PSD, mantinha com o PT no estado. Até agora, Coronel não comentou as investigações, mas pode ser um dos maiores beneficiados, visto que já possui um eleitorado cativo (apenas 255 mil votos a menos que Wagner na eleição de 2018), além de forte relação com prefeitos do interior e capacidade de dialogar com todos os campos da política.

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