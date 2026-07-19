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Brasil

Janja se livra de outro processo no TCU por viagens internacionais

A primeira-dama foi representada no tribunal por gastos numa esticada em Nova Iorque, no ano passado

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 19 jul 2026, 18h39
A primeira-dama Janja durante viagem à Coreia do Sul
A primeira-dama Janja durante viagem à Coreia do Sul (Instagram/Reprodução)
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Janja se livra de outro processo no TCU por viagens internacionais Priorizar nos meus resultados Google

A primeira-dama Janja acaba de se livrar de mais um processo no TCU por causa de suas viagens internacionais com passeios prolongados.

Recentemente, o tribunal arquivou um pedido de apuração que envolvia uma temporada de Janja em Nova Iorque, na esteira das agendas de Lula no ano passado.

Ao analisar o caso sob a ótica do possível abuso de dinheiro público para fins particulares de passeios, o tribunal entendeu que toda a polêmica em torno das muitas viagens internacionais de Janja no atual mandato de Lula já havia sido superada num julgamento que entendeu que nada de ilegal teria no caso.

As viagens de Janja, se somadas, chegam a quase seis meses de giros internacionais com foco em agendas diplomáticas, sociais e fóruns multilaterais, como eventos da ONU.

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Recentemente, a primeira-dama falou das críticas por suas viagens e disse que é a primeira mulher de um presidente da República que realmente trabalha. Ela também classificou as críticas que recebe de misoginia.

Procuro me hospedar em embaixada, por questão de segurança e logística mais tranquila. Viajo de executiva por questão de segurança e não viajo de econômica por alguns regramentos que tenho que seguir. Eu respondo com trabalho que eu faço, sei o que estou fazendo e como estou fazendo. Essa questão da gastadeira é exemplo da misoginia pura que surfa nas redes sociais”, disse Janja numa entrevista ao UOL.

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