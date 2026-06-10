🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Janja derrota Silas Malafaia em ‘batalha’ sobre mulheres evangélicas, mostra pesquisa

Embate gerou mais de 5 milhões de postagens em dez horas e consolidou o apoio à primeira-dama

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h56 | Atualizado em 10 jun 2026, 13h08
Janja da Silva pede a retirada do Discord do ar no Brasil
A análise da Ativaweb DataLab demonstra que o confronto entre Janja e Silas Malafaia produziu um dos movimentos digitais mais interessantes de apoio a Janja (Cláudio Kbene/Instagram)
Continua após publicidade
Janja derrota Silas Malafaia em ‘batalha’ sobre mulheres evangélicas, mostra pesquisa Priorize VEJA no Google

Estudo realizado pela Ativaweb DataLab mostra como repercutiu nas redes a batalha retórica travada pela primeira-dama Janja com o pastor Silas Malafaia, nesta semana.

Durante o 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT, Janja rebateu afirmações do pastor bolsonarista sobre a importância das lideranças evangélicas presentes no encontro, algo que revelaria falta de representatividade do petismo na igreja.

Em agosto do ano passado, Malafaia disse que as agendas de Janja não tinham “nenhuma mulher de expressão no mundo evangélico”. No evento com evangélicos, a primeira-dama rebateu: “Ele falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele. Porque toda mulher para mim é importante. Não importa se fiz uma reunião com duas, três, duzentas ou mil. O importante é que conversei. Ouvi elas”.

Siga

Analisando dados do Facebook, Instagram, X e TikTok, o levantamento identificou 5,3 milhões de menções ao duelo de Janja e Malafaia em apenas 10 horas, transformando o episódio em um dos temas políticos mais debatidos do ambiente digital brasileiro no período analisado. Nesse universo, 64,3% das postagens foram favoráveis à Janja, 23,9% de apoio a Malafaia e 11,8% foram neutras, revelando a presença ativa de grupos femininos e evangélicos progressistas na disputa de narrativas.

Continua após a publicidade

“O episódio demonstra uma mudança importante no comportamento digital envolvendo Janja. Historicamente, a primeira-dama aparecia como alvo prioritário de críticas. Neste caso, a narrativa conseguiu mobilizar grupos sociais que normalmente permanecem silenciosos. Isso não significa redução da rejeição. Mas demonstra capacidade crescente de ativação de uma base defensora. Em comunicação política, essa diferença é fundamental. Uma liderança pode conviver com rejeição elevada desde que possua uma comunidade ativa disposta a defendê-la”, diz o estudo.

Mais do que um confronto entre duas figuras públicas, o caso revelou uma disputa de narrativas envolvendo religião, política, papel das mulheres e representatividade no espaço público.

Continua após a publicidade

“Normalmente temas envolvendo a primeira-dama geram repercussão relevante, mas raramente conseguem produzir uma corrente orgânica de defesa superior ao volume de críticas. Neste episódio observamos um comportamento diferente: a pauta ultrapassou a polarização tradicional e alcançou públicos moderados, mulheres e grupos religiosos não alinhados ao conservadorismo tradicional”, diz o estudo.

A análise da Ativaweb DataLab demonstra que o confronto entre Janja e Silas Malafaia produziu um dos movimentos digitais mais interessantes de apoio a Janja. “Os dados mostram que não estamos diante apenas de um embate entre Janja e Malafaia. Estamos observando uma disputa simbólica por valores, pertencimento e representação. Pela primeira vez em muito tempo, a primeira-dama não apenas reagiu a uma crítica: ela conseguiu mobilizar uma comunidade digital disposta a defendê-la. E no ambiente das redes sociais, mobilização vale mais do que alcance”, diz Alek Maracajá, fundador da Ativaweb DataLab.

Publicidade
TAGS:
Janja Silva
Radar
Silas Malafaia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).