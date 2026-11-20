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O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada em um hospital de Brasília nesta sexta-feira após relatar fortes dores na região abdominal. A informação foi compartilhada nas redes sociais e os detalhes sobre o quadro clínico seguem em atualização. Acompanhe a apuração completa.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado para um hospital de Brasília nesta sexta-feira, 20, após sentir fortes dores abdominais, relatou o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) em sua conta no X (antigo Twitter). O ex-presidente deve passar por uma bateria de exames no DF Star.

“Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de ‘trama golpista’ e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente”, escreveu Carlos em sua conta da rede social às 16h54 desta sexta.

Em diversos momentos, incluindo períodos do mandato presidencial, Bolsonaro foi levado para tratamento médico em consequência ao esfaqueamento sofrido durante a campanha para presidente da República em setembro de 2018. Na ocasião, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro na região do abdômen. O caso ocorreu em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Desde então, o ex-presidente passou por tratamentos e cirurgias.

Bolsonaro está em regime domiciliar para cumprimento de condenação imposta pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.

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