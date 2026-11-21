O ex-presidente Jair Bolsonaro teve quase um litro de resíduos alimentares retirados do estômago durante a madrugada deste sábado, 21, por meio de uma sonda nasogástrica, segundo relato do filho Carlos Bolsonaro. Jair foi encaminhado ao hospital DF Star, em Brasília, na sexta-feira 20, depois de sentir dores abdominais.

Em publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto do pai, Carlos descreveu a madrugada como a pior que viu o ex-presidente enfrentar. “Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite”, escreveu. Segundo ele, a sonda, que entra pelo nariz e chega ao estômago, foi recolocada e será mantida até o fim do tratamento. Quando o efeito dos remédios passa, afirmou Carlos, a ânsia volta, o abdômen distende e crescem as dores, o risco de broncoaspiração e a desidratação.

Horas antes, o vereador havia relatado em outro post que encontrou o pai com uma dilatação abdominal exagerada. “Desde a minha visita na quarta-feira, o quadro era completamente diferente, quando tudo parecia normal. A evolução do quadro ocorreu em poucas horas”, escreveu. Na ocasião, disse que exames constataram obstrução intestinal quase completa e um quadro inflamatório, e que Bolsonaro recebia medicação para dor, em uma tentativa inicial de reverter o problema sem procedimento invasivo.

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Carlos afirmou acreditar que, se as hipóteses em investigação forem descartadas, o pai precisará passar pela décima cirurgia em menos de oito anos. Novos exames estão previstos para a manhã deste sábado, e os médicos devem se pronunciar em seguida.

Entenda o caso de saúde de Jair Bolsonaro

Em diversos momentos, incluindo períodos do mandato presidencial, Bolsonaro foi levado para tratamento médico em consequência do esfaqueamento sofrido durante a campanha para presidente da República em setembro de 2018. Na ocasião, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro na região do abdômen. O caso ocorreu em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Desde então, o ex-presidente passou por tratamentos e cirurgias. Bolsonaro está em regime domiciliar para cumprimento de condenação imposta pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.