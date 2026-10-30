Itamaraty chama diplomata da Argentina para falar sobre fuga de Flávio Bolsonaro

Ler Resumo





O Itamaraty convocou a encarregada de negócios da Embaixada da Argentina para esclarecimentos sobre a fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA. O filho de Jair Bolsonaro viajou via fronteira argentina e avião privado. A Argentina confirmou o embarque, e o Itamaraty expressou descontentamento, que será repassado a Milei. A PF não pôde impedir a saída, e há relatos de auxílio de integrante do governo Trump. Apesar disso, o governo Lula não planeja escalar o atrito.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Itamaraty convocou, nesta quinta-feira, a encarregada de negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, a prestar esclarecimentos sobre o contexto da fuga do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos.

A viagem, como se sabe, se deu a partir da saída do filho de Jair Bolsonaro pela fronteira do Brasil com a Argentina e a consequente viagem num jato privado até os Estados Unidos.

Na noite de terça-feira, o governo da Argentina confirmou que o senador embarcou com a família em um avião particular que partiu de Puerto Iguazú, na Argentina.

Segundo fontes do governo, María Emilia Cortés foi recebida pelo chefe do Departamento do Mercosul do Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz.

Continua após a publicidade

Na reunião, depois de ser questionada sobre a fuga, Emilia se comprometeu a levar o descontentamento brasileiro, registrado na conversa, até Javier Milei.

Durante a semana, a própria Polícia Federal registrou, em nota, que não havia como monitorar e impedir a saída de Flávio nas condições em que ocorreu a viagem.

Continua após a publicidade

Informações reveladas pela imprensa norte-americana dão conta de que um integrante do governo de Donald Trump teria auxiliado Flávio na fuga.

Apesar do movimento, visto como protocolar na diplomacia, o governo Lula não deve alimentar o caso nem estimular novos atritos com o vizinho Milei ou com o governo dos Estados Unidos.