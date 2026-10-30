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Brasil

Itamaraty chama diplomata da Argentina para falar sobre fuga de Flávio Bolsonaro

Governo brasileiro não quer alimentar a crise gerada pela fuga do filho de Jair Bolsonaro com Argentina e Estados Unidos

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h16 | Atualizado em 30 out 2026, 15h37
Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos - 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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Itamaraty chama diplomata da Argentina para falar sobre fuga de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O Itamaraty convocou, nesta quinta-feira, a encarregada de negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, a prestar esclarecimentos sobre o contexto da fuga do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos.

A viagem, como se sabe, se deu a partir da saída do filho de Jair Bolsonaro pela fronteira do Brasil com a Argentina e a consequente viagem num jato privado até os Estados Unidos.

Na noite de terça-feira, o governo da Argentina confirmou que o senador embarcou com a família em um avião particular que partiu de Puerto Iguazú, na Argentina.

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Segundo fontes do governo, María Emilia Cortés foi recebida pelo chefe do Departamento do Mercosul do Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz.

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Na reunião, depois de ser questionada sobre a fuga, Emilia se comprometeu a levar o descontentamento brasileiro, registrado na conversa, até Javier Milei.

Durante a semana, a própria Polícia Federal registrou, em nota, que não havia como monitorar e impedir a saída de Flávio nas condições em que ocorreu a viagem.

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Informações reveladas pela imprensa norte-americana dão conta de que um integrante do governo de Donald Trump teria auxiliado Flávio na fuga.

Apesar do movimento, visto como protocolar na diplomacia, o governo Lula não deve alimentar o caso nem estimular novos atritos com o vizinho Milei ou com o governo dos Estados Unidos.

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