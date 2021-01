Itália prorroga veto a brasileiros por temer nova variante do coronavírus

O governo da Itália anunciou neste sábado, 30, a prorrogação por mais quinze dias da suspensão de voos originários do Brasil como uma forma de prevenção contra a nova cepa do coronavírus que surgiu na região amazônica. Inicialmente, a restrição aos brasileiros, que havia sido anunciada no dia 16, iria durar até o final deste mês.

O anúncio foi feito pelo ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza. Segundo um porta-voz da pasta, a decisão poderá novamente prorrogada ao final do prazo anunciado neste sábado. O decreto também proíbe a entrada no país de qualquer pessoa que tenha estado no Brasil nos últimos 14 dias.

A medida acontece ao mesmo tempo em que o governo suaviza as restrições internas. A maior parte do país passará para o nível amarelo, que permite a abertura de bares, cafés e restaurantes durante o dia e a circulação de pessoas entre as regiões. A decisão foi criticada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que considerou muito cedo para flexibilizar medidas de proteção.

Outros países

Além da Itália, a aparição de uma nova variante do vírus na Amazônia fez outros países suspenderem a entrada de brasileiros, entre eles o Reino Unido, Portugal, Argentina e, mais recentemente, a Alemanha, que anunciou a medida na sexta-feira, 29.

Os Estados Unidos, que haviam liberado a entrada de brasileiros após decisão do então presidente Donald Trump como uma das últimas medidas do seu governo, voltaram atrás após determinação contrária do novo mandatário do país, Joe Biden.

No Brasil

Também neste sábado, o governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), decretou lockdwon na região oeste do estado — que faz fronteira com o Amazonas — a partir de segunda-feira, 1º, em razão da chegada da nova cepa do coronavírus. A chegada da variante do vírus já foi confirmada até em estados mais afastados da Amazônia, como São Paulo e Sergipe.