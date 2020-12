Isolamento em SP é quase igual ao de antes da quarentena

De acordo com informações do governo de São Paulo, a taxa de isolamento social na capital do estado ao longo da última semana foi de 39%. Na primeira semana de março, antes que a quarentena fosse decretada no estado, o índice era de 37%.

Trata-se da primeira vez em que a taxa fica abaixo dos 40% em todos os dias da semana. Vale lembrar que, no dia 30 de novembro, São Paulo retornou à fase amarela, dando um passo para trás e no sentido da cautela na luta contra o coronavírus.

Junto com a volta à fase amarela, algumas restrições foram impostas à população paulistana em uma tentativa de diminuir o número de infecções pelo vírus e aliviar o sistema de saúde. Mais de 420 mil casos de Covid-19 foram registrados na capital, sendo que, entre eles, mais de 15 mil resultaram em mortes.