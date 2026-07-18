Irmão do senador Cleitinho morre em Divinópolis (MG) e prefeitura decreta luto de três dias

Matheus Augusto Azevedo, irmão mais novo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), morreu na tarde deste sábado, 18, em Divinópolis, em Minas Gerais. Ele tinha leucemia. Em seu perfil nas redes sociais, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), também irmão de Matheus, informou que o velório será neste domingo, 19, no Cemitério Parque da Serra, no bairro Xavante, a partir das 8h. O sepultamento acontecerá às 14h.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Divinópolis, que decretou luto oficial de três dias na cidade. Em nota, o município manifestou “profundo pesar” pela morte de Matheus e prestou solidariedade aos familiares e amigos, em especial aos irmãos Cleitinho, Eduardo e ao ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo.

“Neste momento de imensa tristeza, a Administração Municipal se solidariza com seus familiares e amigos, em especial com ex-prefeito Gleidson Azevedo, o senador Cleitinho Azevedo e o deputado estadual Eduardo Azevedo, desejando força, fé e conforto para enfrentar esta irreparável perda”, diz a nota.

Antes do anúncio, familiares e amigos de Matheus recorreram às redes sociais para pedir orações e informar que ele enfrentava um “momento muito delicado”. Segundo as publicações, ele apresentava complicações enquanto aguardava a chamada “pega da medula”, fase em que a medula óssea transplantada começa a funcionar e produzir novas células sanguíneas.

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Nas redes sociais, o deputado Eduardo Azevedo lamentou a morte do irmão e disse que ele foi “uma das pessoas mais puras” com quem já teve a oportunidade de conviver. “Hoje, infelizmente, perdemos nosso irmão mais novo. Só nós sabemos o quanto você lutou até o último dia”, disse. “Mas tenho a certeza de que essa separação não será para sempre, pois sei que em breve nos veremos novamente, quando Jesus voltar. Até lá, meu irmão, descanse no Senhor. Nos encontraremos na manhã da ressurreição”.