Irmão de Suzane von Richthofen acumula dívidas após herdar fortuna milionária
Andreas, de 39 anos, responde a 27 processos judiciais e tem débitos que ultrapassam 428 mil reais
Único herdeiro de um patrimônio estimado em 10 milhões de reais, Andreas von Richthofen, 39, responde a pelo menos 27 processos judiciais por dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos. Os débitos do irmão de Suzane von Richthofen ultrapassam 428 mil reais e estão relacionados, principalmente, ao não pagamento de impostos sobre os imóveis herdados dos pais. São sete ações movidas pela Prefeitura de São Paulo e outras vinte pela Prefeitura de São Roque, no interior paulista.
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Para regularizar parte das pendências, o bioquímico aderiu a um programa de parcelamento de dívidas da capital paulista. O acordo contempla cerca de 47,8 mil reais e resultou na suspensão das cobranças em dois processos. A intimação judicial mais recente foi encaminhada a Andreas em 21 de outubro deste ano.
Aos 15 anos, Andreas perdeu os pais, Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002. Com a exclusão de Suzane da partilha de bens em razão de sua participação no crime, ele se tornou o único beneficiário da herança, que incluía seis imóveis, veículos, terrenos e aplicações financeiras. A antiga residência da família foi vendida em 2014 por 1,6 milhão de reais.
Longe da exposição pública, Andreas vive atualmente em uma propriedade rural em São Roque, também herdada dos pais. Sua trajetória voltou a despertar a curiosidade do público neste mês com a estreia do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, da Netflix. Convidado a prestar depoimento para a produção, o bioquímico preferiu não participar.