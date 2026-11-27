Único herdeiro de um patrimônio estimado em 10 milhões de reais, Andreas von Richthofen, 39, responde a pelo menos 27 processos judiciais por dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos. Os débitos do irmão de Suzane von Richthofen ultrapassam 428 mil reais e estão relacionados, principalmente, ao não pagamento de impostos sobre os imóveis herdados dos pais. São sete ações movidas pela Prefeitura de São Paulo e outras vinte pela Prefeitura de São Roque, no interior paulista.

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Para regularizar parte das pendências, o bioquímico aderiu a um programa de parcelamento de dívidas da capital paulista. O acordo contempla cerca de 47,8 mil reais e resultou na suspensão das cobranças em dois processos. A intimação judicial mais recente foi encaminhada a Andreas em 21 de outubro deste ano.

Aos 15 anos, Andreas perdeu os pais, Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em 2002. Com a exclusão de Suzane da partilha de bens em razão de sua participação no crime, ele se tornou o único beneficiário da herança, que incluía seis imóveis, veículos, terrenos e aplicações financeiras. A antiga residência da família foi vendida em 2014 por 1,6 milhão de reais.

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Longe da exposição pública, Andreas vive atualmente em uma propriedade rural em São Roque, também herdada dos pais. Sua trajetória voltou a despertar a curiosidade do público neste mês com a estreia do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, da Netflix. Convidado a prestar depoimento para a produção, o bioquímico preferiu não participar.