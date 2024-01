Irmão de governador do Rio pede demissão, um mês após ação da PF

O Diário Oficial do Estado do Rio publicou nesta terça, 24, a renúncia ao cargo do presidente do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Rio (Age-Rio). Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação do governador Cláudio Castro (PL), pediu demissão do cargo, cerca de um mês após ter sido alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal.

Vinícius Sarciá comunicou a renúncia aos membros do Conselho de Administração da Age-Rio. Na busca e apreensão a Polícia Federl encontrou 160.000 reais em dinheiro vivo na casa de Sarciá , e também planilhas com anotações de valores. O dinheiro, segundo sua defesa, está declarado no Imposto de Renda.

No mesmo dia da busca e apreensão, os sigilos bancário, fiscal e telemático do governador foram quebrados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Castro é investigado por supostos desvios na área de assistência social, quando ainda era vice-governador.