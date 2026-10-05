Irmão de galã da Globo, Thiago Gagliasso é eleito deputado federal: eleições 2026

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Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 67.700 votos. Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago é rompido com ele por divergências políticas e assume seu primeiro mandato na Câmara em 2027. Uma vitória que repercute além da política.

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Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 67.700 votos, o equivalente a 0,76% dos votos válidos no estado. Ele foi o 40º candidato mais votado do estado para o cargo, seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Irmão de Bruno Gagliasso, Thiago é rompido com ele por divergências políticas. Os deputados federais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.

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