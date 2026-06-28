Autores de atentado contra irmão de Eloá são presos; tenente está em estado gravíssimo

Autores de atentado contra irmão de Eloá Cristina Pimentel – assassinada em 2008 após ter sido mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves no apartamento em que morava num conjunto habitacional em Santo André – foram presos neste domingo.

O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos segue em estado gravíssimo após ter sido baleado na cabeça neste sábado. O quadro é considerado estável.

Internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, o policial passou por uma complexa cirurgia neurológica, de acordo com informações da Polícia Militar.

Ainda que não tenha apresentado piora durante o procedimento, o estado dele permanece grave e estável. “Momento exige extrema cautela, ele está lutando por sua vida”, afirmou a corporação.

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Pimentel dos Santos foi atingido poucos minutos após deixar a academia. De acordo com imagens de câmera de segurança, os criminosos já estavam em um carro e em uma moto aguardando o tenente. Ele foi seguido por por poucos metros até ser baleado quando parou em um semáforo. O oficial foi socorrido pela PM com helicóptero Águia.

Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou ter recebido com “profunda indignação a notícia do atentado” contra Pimentel dos Santos. “Quem atenta contra a vida de um policial atenta contra toda a sociedade e responderá por isso com o rigor da lei”.