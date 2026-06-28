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Autores de atentado contra irmão de Eloá são presos; tenente está em estado gravíssimo

Internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, policial passou por uma complexa cirurgia neurológica

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 10h41 | Atualizado em 28 jun 2026, 13h10
Homem branco, com bigode e boina preta, vestindo colete tático escuro, olhando para a direita. Ao fundo, bandeira de São Paulo e prédio amarelo
Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos segue em estado gravíssimo após ter sido baleado na cabeça neste sábado (Instagram/Reprodução)
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Autores de atentado contra irmão de Eloá Cristina Pimentel – assassinada em 2008 após ter sido mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves no apartamento em que morava num conjunto habitacional em Santo André – foram presos neste domingo.

O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos segue em estado gravíssimo após ter sido baleado na cabeça neste sábado. O quadro é considerado estável.

Internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, o policial passou por uma complexa cirurgia neurológica, de acordo com informações da Polícia Militar.

Ainda que não tenha apresentado piora durante o procedimento, o estado dele permanece grave e estável. “Momento exige extrema cautela, ele está lutando por sua vida”, afirmou a corporação.

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Pimentel dos Santos foi atingido poucos minutos após deixar a academia. De acordo com imagens de câmera de segurança, os criminosos já estavam em um carro e em uma moto aguardando o tenente. Ele foi seguido por por poucos metros até ser baleado quando parou em um semáforo. O oficial foi socorrido pela PM com helicóptero Águia.

Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou ter recebido com “profunda indignação a notícia do atentado” contra Pimentel dos Santos. “Quem atenta contra a vida de um policial atenta contra toda a sociedade e responderá por isso com o rigor da lei”.

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