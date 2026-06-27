Irmão de Eloá, tenente da Rota é baleado na nuca por dois homens na Grande SP

O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel, foi baleado na nuca por dois homens em uma moto na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, neste sábado, 27. A VEJA, a Polícia Militar de São Paulo informou que, até o momento, o estado de saúde do policial é grave.

Segundo a PM, Ronickson foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levado inconsciente ao Hospital Mário Covas, em Santo André.

A PM informou que foi acionada por volta das 11h30 para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no número 600 da Avenida Goiás. No local, os policiais constataram que o tenente havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a corporação, equipes realizam buscas em diferentes pontos da região para identificar e localizar os suspeitos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Sede de São Caetano do Sul e segue em andamento, com diligências para identificar e localizar os autores do crime.

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Relembre o caso Eloá Pimentel

Ronickson é irmão de Eloá Cristina Pimentel, jovem de 15 anos que morreu em outubro de 2008 após ser mantida em cárcere privado por cerca de 100 horas pelo ex-namorado, Lindemberg Alves Fernandes, em um apartamento de Santo André. O caso teve ampla repercussão nacional e se tornou um dos episódios criminais mais marcantes da história recente do país.