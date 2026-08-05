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Brasil

Irmão de Bruno Gagliasso debocha de ator após reclamação contra McDonald’s

Deputado Estadual no Rio, Thiago Gagliasso afirmou que irá propor o 'PL Bruno Gagliasso' para garantir unidades do fast food abertas 24h

Por Flávio Monteiro 5 ago 2026, 14h29 | Atualizado em 5 ago 2026, 15h54
Bruno e Thiago Gagliasso
Bruno e Thiago Gagliasso (Reprodução/Instagram)
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Irmão de Bruno Gagliasso debocha de ator após reclamação contra McDonald’s Priorizar nos meus resultados Google

Após o ator Bruno Gagliasso ser duramente criticado por ‘denunciar’ o fato de uma unidade do McDonald’s em Petrópolis fechar 10 minutos mais cedo, seu irmão Thiago fez uma publicação sobre o episódio, ironizando o comportamento do artista. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele debocha de posicionamentos políticos do artista, afirmando que o irmão está no direito dele de comer um “McPicanha” por ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o global “reclama tanto” da escala 6×1 por preferir a “escala 7×0”. Além disso, Thiago, que é deputado estadual pelo PL-RJ, afirmou que irá propor o “PL Bruno Gagliasso”, para deixar todos os McDonald’s abertos 24 horas por dia.

https://www.instagram.com/reel/Dbqr-U0pGOa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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TAGS:
Bruno Gagliasso
Gente
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