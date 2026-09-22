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Irmã de Sicário diz que mentiu sobre ter informações comprometedoras contra família Vorcaro

Joana Mourão havia declarado, em mensagem, ter 'material para acabar com a família inteira'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 17h54 | Atualizado em 22 set 2026, 17h54
Fachada do Banco Master em São Paulo
Fachada do Banco Master em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Irmã de Sicário diz que mentiu sobre ter informações comprometedoras contra família Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

A irmã de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, afirmou à Polícia Federal não ter provas de crimes praticados pelo irmão ou por outras pessoas, incluindo integrantes da família Vorcaro.

Joana Mourão havia escrito, em mensagens recuperadas pela PF, que teria “material para acabar com a família inteira”, em referência aos Vorcaro, e que poderia impedir uma eventual delação premiada do banqueiro.

“Acabo com a delação do filho, do cunhado e ainda jogo ele atrás das grades também”, escreveu Joana, em março, falando sobre o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, que seria preso no mês seguinte. “Eu tenho material para acabar com a família inteira. E já estou no meu limite”, acrescentou.

Entretanto, em depoimento à PF em junho, ela afirmou que as falas ocorreram devido a um estágio de fragilidade emocional.

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“Afirmou que sua manifestação no sentido de que teria material suficiente para ‘derrubar’ eventual acordo de colaboração premiada decorreu do estado emocional fragilizado em que se encontrava, esclarecendo que o conteúdo visualizado referia-se a contratos imobiliários e não a práticas ilícitas”, registrou a corporação.

Joana também “negou ter identificado elementos indicativos de crimes adicionais praticados por seu irmão ou por terceiros com base no material acessado”, segundo a PF.

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O “material” a que ela se referiu foi a conta do seu irmão na plataforma iCloud. Joana disse que conseguiu acessar as informações após a morte de Sicário, em março, mas que só teria encontrado contratos imobiliários entre ele e Henrique Vorcaro.

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