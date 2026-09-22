🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Investimentos em rodovias estaduais reduzem mortes no trânsito em São Paulo

Balanço do governo aponta queda de até 21,5% nas fatalidades em regiões concedidas; tecnologia e obras de infraestrutura lideram aportes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h41 | Atualizado em 22 set 2026, 21h15
Visão geral da rodovia Raposo Tavares
Visão geral da rodovia Raposo Tavares (Vivi Zanatta/VEJA)
Continua após publicidade
Investimentos em rodovias estaduais reduzem mortes no trânsito em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Na Semana Nacional do Trânsito, um levantamento do Governo do Estado de São Paulo detalha como investimentos em infraestrutura e tecnologia estão elevando a segurança nas rodovias concedidas. Acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e pela Artesp, as ações combinam duplicações, recuperação de pavimento e passarelas ao monitoramento com inteligência artificial e câmeras de alta precisão.

Os resultados aparecem nos indicadores: o balanço aponta recuo de 18,9% nas vítimas fatais entre janeiro e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, na região de Campinas, Piracicaba e no Eixo da Marechal Rondon. Na área de Sorocaba, Jundiaí e Itu, a queda nas mortes foi ainda mais expressiva, atingindo 21,5%. Já na Baixada Santista, os acidentes gerais caíram 6,5% no primeiro semestre.

Com base no volume financeiro previsto e executado nas concessões, os principais aportes estão distribuídos da seguinte forma:

Siga

  • Rota Sorocabana: 8,8 bilhões de reais a serem aplicados ao longo do contrato de concessão;

  • Eixo Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280): 8 bilhões de reais ao longo de 30 anos — com previsão de 78 km de faixas adicionais e 22 km de duplicações;

  • Lote Litoral Paulista (SP-055, SP-088 e SP-098): 4,7 bilhões de reais para 90 km de duplicações e 73,1 km de ciclovias — sendo 500 milhões de reais destinados a obras na SP-055 até 2027;

  • Sistema Anchieta-Imigrantes (SP-150 e SP-160): 1,24 bilhão de reais aplicados entre 2023 e 2026 — recursos direcionados para a modernização da infraestrutura, obras de drenagem e a entrega de uma área de escape no km 46 da Anchieta;

  • Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070): 531,7 milhões de reais investidos nos últimos três anos — destinados à implementação da terceira faixa e à recuperação de pavimento.

Continua após a publicidade

O relatório também destaca ações focadas na conscientização de motoristas e pedestres sobre comportamentos de risco. A iniciativa da gestão estadual busca complementar as obras físicas, consolidando uma estratégia integrada de gestão viária voltada para a redução de acidentes.

Publicidade
TAGS:
Radar
Rodovia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).