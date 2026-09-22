Investimentos em rodovias estaduais reduzem mortes no trânsito em São Paulo
Balanço do governo aponta queda de até 21,5% nas fatalidades em regiões concedidas; tecnologia e obras de infraestrutura lideram aportes
Na Semana Nacional do Trânsito, um levantamento do Governo do Estado de São Paulo detalha como investimentos em infraestrutura e tecnologia estão elevando a segurança nas rodovias concedidas. Acompanhadas e fiscalizadas pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e pela Artesp, as ações combinam duplicações, recuperação de pavimento e passarelas ao monitoramento com inteligência artificial e câmeras de alta precisão.
Os resultados aparecem nos indicadores: o balanço aponta recuo de 18,9% nas vítimas fatais entre janeiro e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025, na região de Campinas, Piracicaba e no Eixo da Marechal Rondon. Na área de Sorocaba, Jundiaí e Itu, a queda nas mortes foi ainda mais expressiva, atingindo 21,5%. Já na Baixada Santista, os acidentes gerais caíram 6,5% no primeiro semestre.
Com base no volume financeiro previsto e executado nas concessões, os principais aportes estão distribuídos da seguinte forma:
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Rota Sorocabana: 8,8 bilhões de reais a serem aplicados ao longo do contrato de concessão;
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Eixo Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280): 8 bilhões de reais ao longo de 30 anos — com previsão de 78 km de faixas adicionais e 22 km de duplicações;
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Lote Litoral Paulista (SP-055, SP-088 e SP-098): 4,7 bilhões de reais para 90 km de duplicações e 73,1 km de ciclovias — sendo 500 milhões de reais destinados a obras na SP-055 até 2027;
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Sistema Anchieta-Imigrantes (SP-150 e SP-160): 1,24 bilhão de reais aplicados entre 2023 e 2026 — recursos direcionados para a modernização da infraestrutura, obras de drenagem e a entrega de uma área de escape no km 46 da Anchieta;
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Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070): 531,7 milhões de reais investidos nos últimos três anos — destinados à implementação da terceira faixa e à recuperação de pavimento.
O relatório também destaca ações focadas na conscientização de motoristas e pedestres sobre comportamentos de risco. A iniciativa da gestão estadual busca complementar as obras físicas, consolidando uma estratégia integrada de gestão viária voltada para a redução de acidentes.