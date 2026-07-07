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Investigado pela PF, Jaques Wagner tem vitórias na Justiça Eleitoral

PT conseguiu remover publicações que relacionavam senador a esquema de corrupção e ao tráfico de drogas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 10h46 | Atualizado em 7 jul 2026, 11h28
O senador Jaques Wagner
O senador Jaques Wagner (Saulo Cruz/Agência Senado)
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Investigado pela PF, Jaques Wagner tem vitórias na Justiça Eleitoral Priorize VEJA no Google

O senador Jaques Wagner (PT-BA), investigado pela PF no caso Master, conseguiu vitórias recentes na Justiça Eleitoral.

O TRE da Bahia determinou, nos últimos dias, a remoção de publicações que relacionavam Wagner a esquemas de corrupção e ao tráfico de drogas.

As decisões, que são liminares, atenderam a pedidos da Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT.

Uma das postagens excluídas era do vereador Jamessom (PL), de Camaçari, que publicou um vídeo gerado por inteligência artificial que mostrava Jaques ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e do ex-ministro Rui Costa, todos do PT, com dinheiro vivo.

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“A publicação alcançou 35 mil visualizações em dezesseis horas, em perfil com 30,9 mil seguidores, com potencial exponencial de replicação, característico do formato reels. Cada hora de permanência amplia dano de difícil reversão à imagem dos pré-candidatos e à higidez do debate eleitoral”, escreve a desembargadora Patricia Didier.

Já o deputado estadual Capitão Assumção (PL-ES) escreveu que o “bandido achou que a PF era do Lula” e disse que o senador teria ido “choramingar” com o “chefão da máfia” sobre a atuação da Polícia Federal na operação que o atingiu.

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“A conduta examinada não se limita à disseminação de uma crítica, mas sim à veiculação de manifestações claramente ofensivas à honra e à imagem, em afronta à legislação eleitoral que veda a propaganda antecipada negativa”, avaliou o desembargador Vinícius Simões.

Uma outra postagem chamou o PT de “Partidos dos Traficantes”.

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Wagner deixou a liderança do governo no Senado após ter sido alvo da operação Compliance Zero. O parlamentar, contudo, manteve sua pré-candidatura à reeleição.

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