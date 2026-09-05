Investigações sobre conteúdo golpista no Telegram fracassam por falta de dados

Três investigações sobre conteúdos antidemocráticos que circularam no Telegram após as eleições de 2022 foram arquivadas no STF após a plataforma informar que não tem mais os dados dos usuários responsáveis.

Segundo a empresa, alguns dos alvos não acessam o sistema há mais de seis meses, e por isso expirou o prazo de retenção dos dados previsto no Marco Civil.

As apurações tinham começado a partir da polêmica Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

A PGR solicitou o arquivamento, após apontar uma falha na investigação: houve apenas a captura de tela das mensagens golpistas, sem a preservação do conteúdo.

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Sem alternativa, o relator, Alexandre de Moraes, concordou com o encerramento dos casos.