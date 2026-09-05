Investigações sobre conteúdo golpista no Telegram fracassam por falta de dados
Apurações foram arquivadas após empresas informar que não têm mais informações de usuários
Três investigações sobre conteúdos antidemocráticos que circularam no Telegram após as eleições de 2022 foram arquivadas no STF após a plataforma informar que não tem mais os dados dos usuários responsáveis.
Segundo a empresa, alguns dos alvos não acessam o sistema há mais de seis meses, e por isso expirou o prazo de retenção dos dados previsto no Marco Civil.
As apurações tinham começado a partir da polêmica Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.
A PGR solicitou o arquivamento, após apontar uma falha na investigação: houve apenas a captura de tela das mensagens golpistas, sem a preservação do conteúdo.
Sem alternativa, o relator, Alexandre de Moraes, concordou com o encerramento dos casos.