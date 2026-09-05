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Brasil

Investigações sobre conteúdo golpista no Telegram fracassam por falta de dados

Apurações foram arquivadas após empresas informar que não têm mais informações de usuários

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 16h01
Tela de celular com o ícone do aplicativo Telegram em destaque, um avião de papel branco dentro de um círculo azul. Acima, à esquerda, o sinal de rede TIM 4G. O fundo da tela é azul escuro com pontos de luz desfocados
Aplicativo Telegram (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Três investigações sobre conteúdos antidemocráticos que circularam no Telegram após as eleições de 2022 foram arquivadas no STF após a plataforma informar que não tem mais os dados dos usuários responsáveis.

Segundo a empresa, alguns dos alvos não acessam o sistema há mais de seis meses, e por isso expirou o prazo de retenção dos dados previsto no Marco Civil.

As apurações tinham começado a partir da polêmica Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

A PGR solicitou o arquivamento, após apontar uma falha na investigação: houve apenas a captura de tela das mensagens golpistas, sem a preservação do conteúdo.

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Sem alternativa, o relator, Alexandre de Moraes, concordou com o encerramento dos casos.

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