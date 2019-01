Investigações do caso Marielle estão perto de desfecho, garante Witzel

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que as investigações dos homicídios da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de Anderson Gomes, seu motorista, estão próximas de um desfecho. Ambos assassinados em 14 de março de 2018, na região central do Rio, quando o carro em que estavam foi alvejado por criminosos.

Durante coletiva de imprensa concedida neste sábado, 12, o governador estipulou que “talvez isso [conclusão do caso] aconteça até o final desse mês”. Ele ressaltou, no entanto, que não tem conhecimento de quem são as pessoas envolvidas, já que o processo está sob sigilo.

Witzel comentou a investigação das mortes durante entrevista para explicar os ajustes na administração prisional e na área de segurança pública fluminense.

Entre os ajustes, estão a nomeação do coronel da Polícia Militar, Alexandre Azevedo de Jesus, para o comando da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) e a extinção da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Pública.

O coronel substitui André Caffaro de Andrade, que pediu exoneração apenas 11 dias depois da posse. Segundo o governador, o antigo nomeado teve um problema pessoal que o impediu de continuar no cargo.