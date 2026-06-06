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Após investigações fustigarem adversários, a Polícia Federal agora mira figuras ligadas ao governo Lula e à base aliada. As apurações incluem negócios do PT na Bahia e o escândalo da máfia do INSS, com delações que revelam desvios bilionários e o golpe dos descontos associativos que drenou R$ 6 bilhões de aposentados.

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Até aqui assistindo de camarote as investigações do Banco Master fustigarem adversários do presidente Lula, o petismo deve finalmente receber atenção da Polícia Federal nos próximos dias.

As apurações miram figuras ligadas ao governo, que integram a base aliada no Congresso e que fizeram parte do ministério petista.

A frente mais avançada é a que mira negócios da ala do PT na Bahia com Daniel Vorcaro, mas há ainda as apurações sobre a máfia do INSS que vão entrar na reta final, a partir dos dados e relatórios que serão enviados pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça, no STF.

Além de reconstituir os negócios que misturaram diferentes personagens de escândalos petistas passados na teia de relações do famoso Careca do INSS, as apurações do escândalo da Previdência avançam com a delação do empresário Mauricio Camisotti, que entregou boa parte dos caciques do PDT e dos aliados de Lula que permitiram desvios bilionários contra aposentados.

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Como a PF já revelou, o golpe dos descontos associativos drenou mais de 6 bilhões de reais das contas de mais de 5 milhões de aposentados no país. Em muitos casos, o governo usou dinheiro público para repor as perdas dos beneficiários da Previdência.

O objetivo dos investigadores agora é delimitar as responsabilidades de cada investigado e partir para busca de patrimônio que recomponha, ao menos em parte, as perdas provocadas pela quadrilha do INSS.