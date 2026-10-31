Investigação sobre venda de decisões no STJ deve avançar nos próximos dias

As investigações da Polícia Federal envolvendo desvios de servidores do STJ devem ter novos desdobramentos nos próximos dias, segundo integrantes do tribunal ouvidos pelo Radar.

O caso é apurado internamente no STJ e também em inquérito que mira o possível vazamento de informações sigilosas a escritórios de advocacia.

No início de outubro, o Radar revelou que o STJ investigava mais um servidor — afastado naqueles dias do cargo — suspeito de integrar a máfia de venda de sentenças judiciais.

O personagem atuava no gabinete do ministro Moura Ribeiro, também investigado pela Polícia Federal — com autorização do STF –, como revelou o Radar em julho.

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Segundo fontes do tribunal, o assessor de Moura Ribeiro já decidiu colaborar com as investigações, numa espécie de delação na investigação interna do STJ.

Em outro processo no tribunal, o STJ vem seguindo pistas de ações judiciais que foram alvos da quadrilha que comercializava decisões.

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A ideia dos ministros é identificar os empresários que pagaram pelas fraudes no tribunal.