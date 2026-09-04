‘Investigação pressupõe indício de crime’, disse Gonet sobre investigar ministros do STF, em abril
O chefe da PGR ainda não se pronunciou sobre a gravidade dos fatos revelados no relatório da Polícia Federal
Em abril, o chefe da PGR, Paulo Gonet, explicou por que resistia a investigar ministros do STF no caso Master, apesar da crescente revelação de contatos do banqueiro Daniel Vorcaro com alguns integrantes da Corte:
“Investigação pressupõe indício de crime”, disse ao Radar naqueles dias.
Essa percepção ficou no passado, com a revelação das mensagens trocadas por Vorcaro com Alexandre de Moraes em que o próprio “Paulo” é citado em diferentes momentos.
O chefe da PGR, no entanto, ainda não se pronunciou sobre a gravidade do relatório da Polícia Federal. Num parecer relâmpago, ele defendeu anular a investigação por supostos vícios processuais — ignorando o mérito.