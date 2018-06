Investigação do Rodoanel chega a ex-secretário de Alckmin

Primeiro foi Paulo Preto, o ex-diretor da Dersa preso duas vezes por suspeitas de ter cometido irregularidades na construção do Rodoanel. Agora, da mesma estatal de rodovias surge outra encrenca com potencial para causar estragos — desta vez, para um tucano em especial. Ex-presidente da Dersa, ex-secretário de Logística e Transportes do estado no governo de Geraldo Alckmin e um dos mais antigos assessores do agora presidenciável, Laurence Casagrande Lourenço não só passou à categoria de investigado pela Lava-Jato como teve seus sigilos fiscal e bancário dos últimos cinco anos quebrados pela Justiça. Trata-se da primeira vez que um integrante do restrito círculo de confiança de Alckmin é tragado ao centro das investigações da força-tarefa, em São Paulo.

VEJA teve acesso a documento sigiloso que revela que Lourenço é investigado por fraude na celebração de aditivos, execução fraudulenta de contratos e subcontratação irregular de empresas pela Dersa. O Tribunal de Contas da União (TCU) calculou que apenas em um aditivo firmado pela estatal com a empreiteira OAS, na execução da terraplenagem do lote 2 do trecho norte do Rodoanel, houve sobrepreço de 55 milhões de reais. Obras previstas no aditivo foram consideradas desnecessárias por auditores da Corte de Contas e por três testemunhas que trabalharam na empreitada e foram ouvidas pelos investigadores.