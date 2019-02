Investigação de chacina na Grande SP abre crise entre polícias

1. Parentes e amigos acompanham o enterro de Igor Silva Oliveira, no Cemitério do Jardim Santo Antônio, em Osasco, grande São Paulo, neste sábado (15). Ele foi morto em uma chacina ocorrida na última quinta-feira (13), em Osasco zoom_out_map 1 /9 Parentes e amigos acompanham o enterro de Igor Silva Oliveira, no Cemitério do Jardim Santo Antônio, em Osasco, grande São Paulo, neste sábado (15). Ele foi morto em uma chacina ocorrida na última quinta-feira (13), em Osasco (Werther Santana/Estadão Conteúdo) Parentes e amigos acompanham o enterro de Igor Silva Oliveira, no Cemitério do Jardim Santo Antônio, em Osasco, grande São Paulo, neste sábado (15). Ele foi morto em uma chacina ocorrida na última quinta-feira (13), em Osasco

Foi velado e sepultado na manhã deste sábado (15) no cemitério Santo Antônio, Osasco, o corpo de Eduardo Bernardino César de 26 anos, que foi morto na madrugada de quinta-feira (13) na chacina de Osasco (SP)

Corpo de um dos assassinados na Rua Eurico da Cruz no bairro Munhoz Junior zona norte de Osasco

Perícia na Rua Eurico da Cruz no bairro Munhoz Junior zona norte de Osasco

Bar na rua Antônio Benedito Ferreira, no bairro Munhoz Junior, em Osasco, onde por volta das 20h30 uma chacina deixou dez mortos

A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 20 pessoas mortas e sete feridos em Osasco e Barueri

Série de ataques nas ruas de Osasco

Corpo no local do crime em Osasco

Em Osasco, polícia faz perícia em corpo

Uma semana depois da maior chacina do ano em São Paulo, que deixou 18 mortos e seis feridos em Osasco e Barueri, a força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública está em crise. Policiais civis relatam que não recebem informações da Corregedoria da Polícia Militar sobre eventuais PMs suspeitos de cometer os crimes e não são informados sobre diligências da corporação. As informações não estariam sendo compartilhadas.

Até quinta-feira, nem o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) nem a Delegacia Seccional de Osasco receberam nomes e fotos dos policiais do 42º Batalhão, responsável pela área onde aconteceram as mortes, em Osasco. Dessa forma, os investigadores não podem mostrar fotos de eventuais suspeitos aos sobreviventes e testemunhas. Escalas de trabalho dos PMs – que indicam quem estava de plantão e de folga no dia da chacina – também não chegaram às mãos dos investigadores e estão restritas à investigação da Corregedoria da PM.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o trabalho de investigação está sendo feito de maneira integrada, com apoio da Corregedoria da PM. “Todas as informações solicitadas à PM pela força-tarefa – que inclui policiais do DHPP e Polícia Científica – já foram fornecidas”.

A pasta informou que o secretário de Segurança de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, se reuniu das 17h30 até as 20 horas, com a força-tarefa, mas não revelou o que foi discutido.

(Com Estadão Conteúdo)