Investigação da CGU evita superfaturamento de quase R$ 90 milhões no governo Lula

Ao realizar uma fiscalização preventiva em uma licitação de mais de 270 milhões de reais da Superintendência de Rondônia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Dnit, os técnicos da CGU encontraram distorções de planejamento que provocaram um superfaturamento de quase 90 milhões de reais no projeto, que envolvia a contratação de uma empresa para serviços de manutenção num trecho da rodovia BR-364.

O relatório da CGU cita, por exemplo, que o edital do Dnit desconsiderava “serviços de manutenção rodoviária executados na vigência do Contrato nº 752/2021”, datado do governo de Jair Bolsonaro, e também continha “atribuições inadequadas de níveis de esforço em itens, além de sobrepreço “causado pela incompatibilidade do Nível de Esforço adotado para os Serviços de Manutenção Rodoviária”.

O pregão apurado foi lançado em 2024. O relatório de investigação foi divulgado nesta semana. “Diante desses achados, foram emitidas recomendações no sentido de adequar o planejamento levando em consideração o executado n° Contrato n° 752/2021, bem como a devida atribuição dos níveis de esforço dos serviços de manutenção rodoviária, adequando-os aos parâmetros previstos, para que se evitasse o superdimensionamento quantitativo de materiais”, diz a CGU.

Segundo o órgão, o gestor da unidade do Dnit “adotou as medidas com vistas à adequação do planejamento, em conformidade com a realidade da rodovia e fez ajustes que geraram economia de R$ 88.334.706,21”.

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Não fosse o trabalho da CGU, quase 90 milhões de reais iriam pelo ralo em Rondônia. Essa situação, por mais absurda que pareça, é comum no serviço público. Nada foi feito para punir os responsáveis pelos erros no edital.