Investigação da CGU evita superfaturamento de quase R$ 90 milhões no governo Lula
Trabalho do órgão mirou um edital de manutenção de rodovia lançado pelo Dnit em Rondônia
Ao realizar uma fiscalização preventiva em uma licitação de mais de 270 milhões de reais da Superintendência de Rondônia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Dnit, os técnicos da CGU encontraram distorções de planejamento que provocaram um superfaturamento de quase 90 milhões de reais no projeto, que envolvia a contratação de uma empresa para serviços de manutenção num trecho da rodovia BR-364.
O relatório da CGU cita, por exemplo, que o edital do Dnit desconsiderava “serviços de manutenção rodoviária executados na vigência do Contrato nº 752/2021”, datado do governo de Jair Bolsonaro, e também continha “atribuições inadequadas de níveis de esforço em itens, além de sobrepreço “causado pela incompatibilidade do Nível de Esforço adotado para os Serviços de Manutenção Rodoviária”.
O pregão apurado foi lançado em 2024. O relatório de investigação foi divulgado nesta semana. “Diante desses achados, foram emitidas recomendações no sentido de adequar o planejamento levando em consideração o executado n° Contrato n° 752/2021, bem como a devida atribuição dos níveis de esforço dos serviços de manutenção rodoviária, adequando-os aos parâmetros previstos, para que se evitasse o superdimensionamento quantitativo de materiais”, diz a CGU.
Segundo o órgão, o gestor da unidade do Dnit “adotou as medidas com vistas à adequação do planejamento, em conformidade com a realidade da rodovia e fez ajustes que geraram economia de R$ 88.334.706,21”.
Não fosse o trabalho da CGU, quase 90 milhões de reais iriam pelo ralo em Rondônia. Essa situação, por mais absurda que pareça, é comum no serviço público. Nada foi feito para punir os responsáveis pelos erros no edital.