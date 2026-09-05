Investigação contra vice de Flávio Bolsonaro deve ser arquivada no STF

O ministro Gilmar Mendes mandou a PGR se manifestar sobre o possível arquivamento da investigação aberta contra o deputado federal Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro na disputa ao Planalto, por estupro.

O caso surgiu de uma denúncia de parlamentares da base do governo Lula durante a CPMI do INSS, como forma de tentar desqualificar Gaspar, que foi relator da investigação sobre as fraudes bilionárias contra aposentados na Previdência.

Há algumas semanas, descobriu-se que a suposta denúncia contra Gaspar foi inventada por um comerciante do Rio de Janeiro, que queria tirar dinheiro dos políticos.

A Procuradoria não tem um prazo para devolver o caso, que pode seguir aberto por tempo indeterminado.