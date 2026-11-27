A Justiça Federal arquivou uma apuração preliminar contra um procurador que falou, em meio ao tarifaço dos EUA, na possibilidade de “pena de morte” para “traidores da pátria”.

A fala ocorreu durante um ato realizado em agosto do ano passado na Universidade Federal da Paraíba. Um dos estudantes presentes considerou que a declaração mirava apoiadores do então deputado federal Eduardo Bolsonaro (depois cassado), sentiu-se atingido e apresentou uma representação.

Depois, contudo, o próprio estudante voltou atrás e afirmou que realizou uma associação indevida entre a fala e Eduardo Bolsonaro e que o texto de sua representação não representou fielmente os fatos.

Com isso, o TRF-5 entendeu que a fala do procurador foi genérica e que não houve conclamação à prática de crime.

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O episódio também foi analisado pela Corregedoria do MPF, mas o inquérito administrativo disciplinar foi igualmente arquivado.