Investidores do agro e milionários: o elogio de sertanejos a Bolsonaro

Atualizado em 18 out 2022, 10h16 - Publicado em 18 out 2022, 10h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 18 out 2022, 10h16 - Publicado em 18 out 2022, 10h00

O encontro de cantores sertanejos nesta segunda-feira, 17, com Jair Bolsonaro (PL) foi animado. Zezé di Camargo, ex-apoiador de Lula (PT), era dos mais empolgados com a reunião. “Não queria deixar batido que está aqui o cara da economia que está conduzindo esse país economicamente, maravilhosamente bem”, disse ele, feliz toda vida, se referindo ao ministro da economia Paulo Guedes.

Também estavam presentes outros artistas milionários, a maioria proprietários de fazendas e investidores de agronegócios. No mesmo estilo de Zezé, Chitãozinho registrou o agrado que sente com a realidade atual do país. “Quero dizer que estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, é a primeira vez que vejo o ministro de perto e fiquei um grande admirador do seu trabalho. Como brasileiro, tenho o maior orgulho de olhar na estatística e ver a nossa moeda ocupando o lugar número um, que honra, muito obrigado”, declarou o cantor.

Sula Miranda, tradicionalmente conhecida como a musa dos caminhoneiros, grupo que apoia Bolsonaro, também estava entre os presentes, se colocando como representante das mulheres na música. “Fico feliz em representar as mulheres da música, do sertanejo. E esse governo valoriza a mulher, sabe realmente onde ela tem que estar e isso é muito importante para todas nós. Quero falar para as 200 mil caminhoneiras que ajudam a levar o progresso desse país… Tenho 36 anos de carreira e não vi acontecer a infraestrutura como nos últimos dois anos”, declarou, seríssima.

Outro empolgadíssimo era Leonardo. “O Brasil é maravilhoso, é a décima potência do mundo, o agronegócio… O mundo necessita do agronegócio do Brasil”, disse. Mais tarde, seu filho foi às redes mostrar o quanto anda envergonhado com a atitude do pai de escolher o que julga ser o “lado errado” da história.

Hoje to triste.

sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) October 17, 2022