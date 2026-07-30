Intimista e em capela barroca: detalhes do casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina irá se casar nesta quinta-feira, 30, com a influenciadora Isabella Arantes, em uma cerimônia marcada pela exclusividade. O casal optou por realizar um momento tão marcante na Capela Mira Casa, uma relíquia construída em 1970 por artesãos de Ouro Preto e localizada no litoral de São Paulo.

A opção pelo retiro certamente levará a uma seletividade na lista de convidados, já que a capela em estilo barroco tem capacidade estimada em 50 pessoas. O local é um dos espaços mais disputados para casamentos na região, contando com estrutura para hospedar noivos e familiares, e até mesmo garantindo que o local seja utilizado exclusivamente por eles durante alguns dias.

Situada na Praia de Paúba, em São Sebastião, a Capela Mira Casa cobra valores a partir de R$ 120 mil para um casamento no mês de julho. O local disponibiliza cinco casas com 12 suítes para hospedagem dos convidados, um concierge durante todo o evento e a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização da cerimônia.

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